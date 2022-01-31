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Ведущая Первого канала раскрыла секрет стройности

Телеведущая Трегубова рассказала, что отказалась от сладкого, чтобы оставаться в форме

Фото: @atregubova

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Анастасия Трегубова рассказала, как ей удается оставаться в форме. Свой секрет стройности она раскрыла в интервью изданию «7Дней».

По словам телеведущей, она постоянно контролирует вес и не позволяет себе расслабляться. «Если прибавила, то можно пару дней посидеть на диете, например, поесть гречку. Это сложная диета, стрессовая, я бы сказала. Но тело отлично подсушивается», — отметила Трегубова.

Также ведущая Первого канала заявила, что практически не ест сладкого. Как уточнила Трегубова, если в молодости она могла есть много конфет и не поправляться, то с возрастом решила полностью отказаться от них. В то же время она призналась, что иногда может позволить себе багет с оливковым маслом.

Ранее ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева назвала в своем Instagram-аккаунте эффективный способ борьбы с ленью. По ее мнению, если человек действительно хочет добиться чего-то в жизни, то понятия «лень» для него не существует. Журналистка посоветовала подписчикам верить в себя, создавать цели и идти к ним.

Евгения Наумова
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