Российский участковый испугался шума в кустах и подстрелил человека

В Тюменской области старшего участкового межмуниципального отдела МВД «Тюменский» заподозрили в том, что он тяжело ранил из ружья местного жителя, по ошибке приняв его за зверя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 22 января, в свой выходной, участковый, отправился в лес пристреливать новое охотничье ружье. Мишенью для полицейского выступала подвешенная на дереве доска.

Когда участковый прицелился, заметил в кустах движение и, испугавшись, что это дикое животное, выстрелил. За деревьями сразу же раздался крики. Раненым оказался мужчина.

Было возбуждено дело по статье 118 УК РФ («Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Как уточнил Telegram-канал Baza, участковый, осознав, что ранил человека, позвонил другу и вместе с ним отвез пострадавшего к больнице. Посадив мужчину у входа, они скрылись.