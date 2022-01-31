Белоруссия объяснила учения с Россией

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков объяснил совместные учения с Россией. Дипломат заявил, что они имеют сугубо оборонительный характер и не несут никому угрозы. Его цитирует РИА Новости.

По словам Рыбакова, учения не представляют угрозы ни европейским партнерам, ни соседним с Белоруссией странам.

Ранее Запад выразил обеспокоенность из-за переброски российских войск в Белоруссию. В США пригрозили Минску быстрым и решительным ответом, если страна разрешит России напасть на Украину со своей территории. В той ситуации, по словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, НАТО может пойти на наращивание своих сил в странах, граничащих с Белоруссией.