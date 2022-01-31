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Россия развернула систему управления войсками на учениях в Белоруссии

Подразделения ВВО России организовали единую систему управления войсками в Белоруссии

Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, которые принимают участие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывать в Белоруссии подвижные полевые пункты управления на полигонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, специалистами войск организована единая система управления войсками, в которую вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах.

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Отмечается, что на всех пунктах управления работает видео-конференц-связь и у командиров есть возможность передавать сигналы в режиме реального времени. Защиту от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась прокомментировал совместные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость». По словам генсека, учения имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух стран.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 9 февраля. Он подразумевает переброску в кратчайшие сроки совместной группировки войск, организацию охраны и обороны важных объектов. На втором — с 10 по 20 февраля — проведут совместное учение «Союзная решимость-2022».

Марина Совина
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