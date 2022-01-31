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Энергокризис поставил под удар планы Европы

МЭА: угольная генерация в Европе в 2021 году увеличилась более чем на 11 процентов

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Угольная генерация в Европе в 2021 году выросла более чем на 11 процентов из-за энергокризиса. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Низкие цены на газ в 2020 году позволили сократить долю угля в энергоснабжении. Однако резкий рост спроса на электроэнергию и подорожание газа в 2021 году привели к тому, что страны начали искать альтернативные источники энергии. В том числе во второй половине 2021 года Европа в значительной степени переключилась на уголь — самое экологически грязное топливо. «В 2021 году угольная генерация в Европе выросла более чем на 11 процентов, тогда как газовая генерация снизилась на 1 процент», — сообщается в отчете.

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Увеличение потребления угля поставило под удар планы Европы по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. В декабре 2021 года МЭА прогнозировало, что в 2021-м генерация угольной электроэнергии вырастет на девять процентов, а в 2022 году спрос на самое грязное топливо достигнет рекорда. В агентстве столь высокие показатели назвали тревожным признаком и отметили, что мир отстает от графика по снижению выбросов.

Европа планирует заменить уголь в системе энергоснабжения газом и атомной энергией. Оба источника хотят признать зелеными в новой энергетической политике Евросоюза. Однако климатологи предупреждают, что такое решение может негативно сказаться на планах Европы по достижению углеродной нейтральности.

Александра Мирошникова
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