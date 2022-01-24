Выгодная для России идея поставила под удар планы Европы

Идея Евросоюза включить газ и атомную энергию в число экологически чистых источников приведет к увеличению выбросов парниковых газов и подорвет планы ЕС по выходу на углеродную нейтральность. Об этом Еврокомиссии рассказала группа экспертов, сообщает Bloomberg.

По данным Платформы по устойчивому финансированию, газ не может квалифицироваться как «зеленый» или переходный источник энергии. Выводы экспертов поставили под удар «зеленый» свод правил ЕС — тем не менее, отчет вряд ли повлияет на решение Европы по атому и газу. Чтобы отказаться от вредного для экологии плана, 20 из 27 государств-членов ЕС должны объединиться против решения.

Предложение Комиссии ЕС должно быть принято уже на этой неделе. Согласно новых правилам, некоторые газовые проекты, выбрасывающие не более 270 граммов CO2 на киловатт-час, будут временно считаться экологически чистыми, так как заменяют уголь. Атомные станции, соответствующие ряду требований по защите окружающей среды, также будут считаться «зелеными». Решение ЕС является выгодным для России, которая настаивала на включении газа и атомной энергии в список экологически чистых.

Согласно отчету, желание Европы заменить вредный для природы уголь очевидно, но выгода от перехода к газу и атому с точки зрения выброса пока представляется экспертам сомнительной. Новые поправки в «зеленые» правила уже вызывали критику со стороны экологов, законодателей и крупных групп инвесторов. Ослабление в климатической политике может привести к тому, что Европа не сможет достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Включение газа и атома в зеленые правила ЕС уже раскритиковали ученые. Эксперты тоже указали, что такое решение противоречит целям по выходу Европы на углеродную нейтральность. Специалисты призвали ЕС отказаться от финансирования атомных электростанций, так как они небезопасны из-за отсутствия мест для захоронения токсичных отходов.