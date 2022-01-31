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В Совфеде назвали Украину токсичной для России и Турции

Сенатор Ковитиди заявила, что Украина «политически токсична» для России и Турции

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Украина является политически токсичной для России, Турции и других стран Азово-Черноморского бассейна без соблюдения Киевом Минских соглашений. Так ее назвала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, пишет News.ru.

По ее словам, позиция Украины непонятна. Сенатор задалась вопросом, как можно предлагать себя в качестве миротворца, если Киев продолжает покупать у Турции БПЛА «Байрактар», что не способствует урегулированию ситуации между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Вместе с тем Ковитиди отметила, что в Турции достаточно своих проблем. «Целый ряд турецких экспертов говорят о том, что турецкая экономика больна раком, а внутриполитическая ситуация в государстве непростая. Сложно и в плане внешней политики: курды, нет дипотношений с Арменией, несмотря на общую границу», — заявила сенатор.

Следует помнить, что Россия не является стороной вооруженного конфликта, который начался в 2014 году на фоне госпереворота на Украине. В свою очередь Анкаре не стоит «списывать со счетов» признанных политических игроков, заключила Ковитиди.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры для обсуждения возникших между странами противоречий. В Кремле уточнили, что предложение турецкой стороны пока не обсуждалось официально, но Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.

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Юлия Ямпольская
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