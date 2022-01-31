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Премьер Эстонии призвала Германию оказать помощь Украине

Премьер Эстонии Кая Каллас: призываем Германию прислушиваться к мнению украинцев
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию оказать помощь Украине на фоне осложнения ситуации в стране. Об этом она сказала в интервью изданию Bild.

«Мы призываем наших немецких партнеров прислушиваться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора», — заявила Каллас. По ее словам, все европейские страны согласны с тем, что «Россия агрессивно нагнетает ситуацию».

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на немецких и эстонских чиновников сообщило, что Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Авторы материала сделали вывод, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.

Марина Совина
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