Германия запретила Эстонии передавать немецкое оружие на Украину

Германия заблокировала передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на немецких и эстонских чиновников.

Согласно статье американского издания, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Берлин принял решение запретить экспорт смертоносного оружия напрямую на Украину. Авторы материала подчеркивают, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по вопросу Украины.

Неназванный представитель властей Германии отметил, что прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через другие страны возможны только после получения специального разрешения от Берлина, которое в данном случае выдано не было. При этом эстонский чиновник рассказал, что власти страны все еще пытаются убедить ФРГ передумать по данному вопросу.

Ранее британское министерство обороны сообщило, что поставило вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько тысяч легких противотанковых ракет. Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Владимир Мулык, в свою очередь, рассказал об истекающем сроке годности поставленного Лондоном оружия. Мулык заявил, что, согласно информации из английской прессы, поставленное Украине вооружение было выпущено в 2002 году, а в технических характеристиках сказано, что срок годности составляет 20 лет. Таким образом, он закончится в 2022-м.

