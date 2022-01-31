Блогерша раскрыла дешевое средство для сияния кожи лица и вызвала споры в сети

Жительница Лос-Анджелеса раскрыла дешевое средство для улучшения кожи лица и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

Сара Палмира (Sarah Palmyra) объяснила, что для того, чтобы добиться сияния кожи, она использует обычный вазелин. По ее словам, для достижения желаемого эффекта необходимо добавить немного средства к тональному крему и нанести полученную смесь на кожу. На финальных кадрах блогерша продемонстрировала результат: ее лицо стало ровным, гладким и сияющим.

Подписчики Палмиры раскритиковали ее лайфхак в комментариях под постом. «Вазелин притягивает к коже ультрафиолет, поэтому лицо может приобрести неровный оттенок», «Отличный способ закупорить поры», «Тональный крем попросту расплывется по лицу», «Ужасный совет», «Это же очень вредно. Вазелин не стоит наносить на лицо, он токсичен», — высказывались юзеры.

Однако другие оценили рекомендацию девушки: «Ты просто изменила правила игры! Это гениально!», «Я обязательно попробую, результат потрясающий!», «Я в восторге! Мне уже хочется испытать это на себе!», «Я давно слышала о таком лайфхаке, но не решалась его попробовать. Думаю, настало время это сделать!», «Я делаю это уже несколько лет, и результат действительно потрясающий!»

Ранее в январе дерматолог раскрыла опасность нанесения вазелина на лицо вопреки тренду. Доктор британской клиники Harley Street Бенедетта Браззини (Benedetta Brazzini) предупредила, что частое использование вазелина может принести к негативным последствиям. Она объяснила, что, если у человека склонная к акне или очень жирная кожа, вероятно, вазелин спровоцирует появление прыщей или раздражение. Поэтому женщина призвала использовать для ухода за кожей индивидуально подобранные средства.