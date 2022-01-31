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В Кремле высказались о возможности личной встречи Путина и Макрона

Россия и Франция проработают возможность проведения личной встречи Путина и Макрона

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Москва и Париж оперативно проработают возможность проведения личной встречи президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

«Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции», — говорится в сообщении.

Путин поговорил по телефону с Макроном в понедельник, 31 января. Лидеры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Кроме того, Путин и Макрон обсудили вопросы, связанным с предоставлением России «долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности».

Марина Совина
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