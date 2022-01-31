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В Минтруде захотели повысить конкурентоспособность выпускников вузов

«Известия»: Минтруда разработало программу содействия занятости молодежи до 2030 года

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Первый замминистра труда и соцзащиты России Ольга Баталина рассказала, что в ведомстве захотели повысить конкурентоспособность выпускников российских вузов. Для этого была разработана программа содействия занятости молодежи до 2030 года, сообщает газета «Известия».

По данным Росстата, в 2020 году трудоустроились по специальности 58 процентов выпускников по программам подготовки среднего звена и 56 процентов выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Как отметила Баталина, молодежь характеризуется низкой конкурентоспособностью, потому что проигрывает более опытным специалистам. Так, на одну вакансию с минимальным опытом приходится в среднем пять соискателей.

Кроме того, частыми проблемами молодых людей при трудоустройстве становятся совмещение учебы и работы, высокий уровень «серой» занятости, отсутствие баланса между спросом и предложением в сегменте рынка труда для этого возраста, а также малое число вакансий для первой работы. Помимо этого, устройству на работу препятствуют несформированные профессиональные ориентации для карьеры, а также неудовлетворенность работодателей трудовыми качествами выпускников.

Для содействия трудоустройству была разработана программа, которая коснется более 5 миллионов человек. Предполагается, что работодатели получат субсидии за трудоустройство молодых людей, которым по тем или иным причинам сложно найти работу. На реализацию программы в 2022 году направят более 9,9 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет. Так, в 2021 году средний показатель составил 70,3 балла.

Марина Совина
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