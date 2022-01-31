Захарова высказалась о планах конфисковать имущество российских олигархов

Москва очень надеется на главу МИД Британии Лиз Трасс в вопросах конфискации имущества российских олигархов в рамках новых санкций. Так иронично высказалась о планах Соединенного Королевства официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!» — подчеркнула дипломат. Она в шутку отметила, что если британский министр доведет свою мысль до реализации, то сможет претендовать на получение знака «За взаимодействие». Захарова также посоветовала Трасс изучить список коррупционеров, которых Россия просила выдать.

Ранее стало известно, что Великобритания готовится ввести свои санкции против Москвы в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной. По словам Трасс, согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.