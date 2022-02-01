Вирусолог объяснил разницу между штаммами и вариантами коронавируса

Большинство людей неверно используют понятия «штамм» и «вариация». Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В разговоре с «Лента.ру» он объяснил разницу между этими понятиями.

Слово штамм широко употребляется не так, как его всегда использовали в науке, заметил Альтштейн. Это порождает много домыслов и плодит неверную информацию, заявил он. «Штаммом называется культура микроорганизмов, выделенная из одного источника. У нас в эту эпидемию в принципе можно было получить 380 миллионов штаммов, если бы от каждого человека выделили по штамму. Более того, от каждого человека можно по несколько штаммов выделить, то есть получить миллиарды штаммов», — объяснил ученый.

Дельту или омикрон вернее всего будет называть вариантами вируса. «Это варианты, которые приобрели характерные мутации. Мутантами их назвать тоже нельзя, потому что все вирусы мутанты. Мутация — сущность существования вируса и у каждого есть изменение в геноме, которое называется словом мутация», — добавил вирусолог.

Подвиды — это вариации вариаций, объяснил ученый. «Они характерны своими мутациями, которых нет в исходном варианте. В геноме коронавируса 30 тысяч нуклеотидов, каждый из которых может мутировать и тем самым дать новый подвид», — пояснил Альтштейн.

Никакое из этих понятий не говорит о том, что вирус более или менее заразный. Их используют для обозначения распространения заболевания.

Ранее стало известно, что ученые Дании выяснили, что подвариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 омикрон еще более заразен, чем исходная версия.

В исследовании, которое проводилось с 20 декабря по 18 января, приняли участие 18 тысяч человек. Оказалось, что у пациента, инфицированного BA.2, есть 39-процентный шанс передать вирус другому члену семьи у себя дома в течение недели. Для обычного штамма омикрон BA.1 этот риск составлял 29 процентов. По словам ученых, подвариант, названный «стелс-омикроном», с большей вероятностью заразит непривитых людей.