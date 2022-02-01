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Партия Пашиняна выдвинула кандидата на пост президента Армении

Правящая партия Армении выдвинула Ваагна Хачатуряна на президентский пост

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, временно исполняющий обязанности президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера, ему «очень сложно сказать», почему кандидатом стал именно Хачатурян. «После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности», — рассказал Симонян.

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Ранее СМИ сообщали, что в правящей партии кандидатом на президентский пост выбран глава аппарата премьер-министра Никола Пашиняна Араик Арутюнян. Освободившуюся должность главы аппарата должен был занять помощник премьер-министра Наири Саркисян.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало то, что полномочия президента недостаточны для влияния на вопросы «войны и мира».

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Алиса Реброва
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