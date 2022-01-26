Назван кандидат в президенты Армении от партии Пашиняна

Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинет кандидатом на пост президента Араика Арутюняна — главу аппарата премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на материал ArmLur.am.

По данным СМИ, должность главы аппарата займет помощник премьер-министра Наири Саркисян.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он назвал полномочия главы государства недостаточными для того, чтобы влиять на вопросы «войны или мира». По словам Саркисяна, он надеялся хотел продвигать интересы Армении на международной арене, но осуществить это не удалось.

Президента в Армении выбирает парламент. Одним из кандидатов на эту должность называют лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.