Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов на Бали

Эксперты туристической отрасли назвали оптимальную стоимость авиабилетов на Бали, полностью открытого для посещения иностранными туристами, в том числе россиянами. Об этом пишет портал Tourdom.

Отправиться в недавно открывшуюся азиатскую страну из России можно регулярными рейсами авиакомпании «Сингапурские авиалинии» — с 16 февраля самолеты начнут летать из Москвы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, обратно — по вторникам и субботам.

Перелет в обе стороны в экономклассе по маршруту Москва — Денпасар с вылетом из столичного аэропорта Домодедово обойдется туристу от 56,5 тысячи рублей. В стоимость билета входит провоз ручной клади и багажа (25 килограммов). За проезд в бизнес-классе путешественникам придется заплатить больше — средняя цена авиабилетов в обе стороны составляет 241,4 тысячи рублей.

Ранее, в январе, стало известно, что власти Индонезии смягчили ограничения для иностранных туристов, сократив срок обязательного карантина по прибытии с семи до пяти дней. Новые правила касаются полностью привитых отдыхающих. Послабление распространяется в том числе на популярный у путешественников остров Бали.

