Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов на Бали

Tourdom: билет из Москвы в Денпасар в феврале обойдется в 56,5 тысячи рублей

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Эксперты туристической отрасли назвали оптимальную стоимость авиабилетов на Бали, полностью открытого для посещения иностранными туристами, в том числе россиянами. Об этом пишет портал Tourdom.

Отправиться в недавно открывшуюся азиатскую страну из России можно регулярными рейсами авиакомпании «Сингапурские авиалинии» — с 16 февраля самолеты начнут летать из Москвы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, обратно — по вторникам и субботам.

Перелет в обе стороны в экономклассе по маршруту Москва — Денпасар с вылетом из столичного аэропорта Домодедово обойдется туристу от 56,5 тысячи рублей. В стоимость билета входит провоз ручной клади и багажа (25 килограммов). За проезд в бизнес-классе путешественникам придется заплатить больше — средняя цена авиабилетов в обе стороны составляет 241,4 тысячи рублей.

Ранее, в январе, стало известно, что власти Индонезии смягчили ограничения для иностранных туристов, сократив срок обязательного карантина по прибытии с семи до пяти дней. Новые правила касаются полностью привитых отдыхающих. Послабление распространяется в том числе на популярный у путешественников остров Бали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение
В России активизировались «лжеброкеры»
Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о неудачах в работе
Семьи американских дипломатов покинут еще одну восточноевропейскую страну
В российском городе младенец умер после кормления коровьим молоком
Посла Франции выслали из Мали после заявления главы МИД о хунте
Стало известно о намеренном поджоге квартиры в московском районе Чертаново
Новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль
Иностранцы начали избавляться от жилья на Украине из-за риска военного конфликта
Изнасиловавшему несовершеннолетнюю американскому игроку КХЛ предъявили обвинение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter