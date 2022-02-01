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Умер актер и мастер боевых искусств Роберт Уолл

Скончался американский актер Роберт Уолл, снимавшийся вместе с Брюсом Ли и Чаком Норрисом

Кадр: фильм «Выход Дракона»

Умер американский актер и знаменитый мастер боевых искусств Роберт Уолл, который тренировался и снимался вместе с Брюсом Ли и Чаком Норрисом. Об этом сообщает TMZ.

Мужчина скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти не раскрывается.

Роберт Уолл родился 22 августа 1939 года в городе Сан-Хосе, США. Он получил черный пояс девятой степени по тансудо и чункукдо под руководством Чака Норриса. В 1970 году Уолл выиграл чемпионат США по профессиональному карате. Избран в Зал славы Профессиональной ассоциации каратэ.

Уолл появлялся в таких известных фильмах с Брюсом Ли в главной роли, как «Путь дракона» и «Выход дракона». «Выход дракона» стал первой голливудской лентой с восточными единоборствами и оказался последней законченной киноработой Ли, умершего за шесть дней до премьеры.

Сергей Равин
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