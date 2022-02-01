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Соратник Ельцина описал день рождения политика фразой «скромно, без фейерверков»

Соратник Ельцина Бурбулис: первый президент РФ не любил шумных компаний

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Первый президент России Борис Ельцин не любил шумных компаний и случайных гостей, но всегда трепетно относился к своему дню рождения и дням рождения родных и коллег. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил его советник и ближайший соратник в 1991-1992 годах, государственный секретарь России Геннадий Бурбулис.

«[Ельцин] мог подпевать, когда дело доходило до каких-то человеческих, дружеских эмоций. Он терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций. Борис Николаевич был в этом отношении абсолютно открыт, доступен и искренен», — сказал Бурбулис.

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Он добавил, что Ельцин отмечал свой день рождения скромно, и описал это фразой «без фейерверков и митингов». «Это было достойно, когда с уважением относились друг к другу и пониманием, почтением к имениннику. Было всегда хорошо и приятно общаться», — отметил соратник первого президента.

Ранее в январе вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина назвала причину конфликта юмориста с Ельциным. По ее словам, Задорнова стали оттеснять политики после его отказа «быть с ними в одной упряжке».

1 февраля — день рождения Бориса Ельцина.

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Варвара Кошечкина
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