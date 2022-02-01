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Блогерша раскрыла способ спрятать бретели бюстгальтера под одеждой

Блогерша сняла лямку с руки, одним оборотом скрутила ее в петлю и вновь надела на плечо

Кадр: @stylexfox / TikTok

Жительница Нью-Йорка раскрыла простой способ спрятать нижнее белье под одеждой и порадовала пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в Daily Star.

Пользовательница сети с никнеймом stylexfox объяснила, что часто сталкивается с явлением, когда из-под нарядов с глубоким декольте видны бретели бюстгальтера. По этой причине девушка решила продемонстрировать зрителям лайфхак, благодаря которому можно быстро скрыть их под одеждой.

На размещенных в сети кадрах блогерша сняла лямку с руки, одним оборотом скрутила ее в петлю и вновь надела на плечо. После этого юзерша повторила то же действие с другой стороны. В конце stylefox показала, что бюстгальтер стал незаметен под ее нарядом.

Ролик стал вирусным и набрал 4,8 миллиона просмотров и 332,5 тысячи лайков. Поклонники поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях к публикации. «Спасибо тебе! Это гениально!», «Я обязательно это попробую», «Я в шоке, что сама не додумалась до этого», «Ты просто сделала мою жизнь в 100 раз проще!», «Почему этому не учат в школе?», — писали они.

Ранее в январе бюстгальтер в виде конуса вновь стал трендом благодаря знаменитостям. Подобные бра-пули (bullet bra) впервые обрели широкую популярность среди голливудских звезд в 1940-50-х годах, а через 40 лет вновь вошли в моду. Дизайнер Жан-Поль Готье создал наряды с конусообразным верхом для тура певицы Мадонны, которая являлась иконой стиля того времени.

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Таисия Косинцева
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