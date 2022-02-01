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В Сбере отметили высокое качество портфеля розничных кредитов

Сбер отметил высокое качество портфеля розничных кредитов и платежную дисциплину заемщиков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Две трети клиентов Сбера, оформляющих потребительский кредит, хотя бы раз вносили платеж по кредиту с опережением графика, а многие погашают досрочно весь кредит целиком. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Таким образом, среднестатистический кредит, взятый в банке, «живет» вдвое меньше изначально заявленного срока, то есть клиенты полностью выплачивают взятую взаймы сумму в два раза быстрее, чем планировалось в момент оформления кредита.

Это, отмечают в Сбере, говорит о высоком качестве портфеля розничных кредитов и хорошей платежной дисциплине заемщиков.

«Таким показателям также способствует наш удобный и простой сервис погашения кредитов, ведь клиенты выбирают банк, где комфортно не только получить кредит, но и обслуживать его. Например, в ходе нашей новогодней акции, которая завершилась сегодня, банк выдал потребительских кредитов на 770 миллиардов рублей, и за этот же период наши клиенты внесли на счёт погашения 637 миллиардов рублей», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Новогодняя акция Сбера по потребительским кредитам стартовала 13 ноября 2021 года и стала продолжением популярной акции Зелёный день. В обеих акциях была впервые применена новая механика ценообразования, позволяющая клиентам снизить платежи в первое время после получения кредита. Несмотря на окончание 31 января новогодней акции, с 1 февраля банк продолжит предлагать эту механику своим клиентам.

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Татьяна Романова
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