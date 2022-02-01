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Турист на сафари отошел в туалет и погиб под ногами разъяренного слона

Слон растоптал решившего справить нужду туриста

Фото: Matthias Graben / Reuters

Разъяренный слон в национальном парке Мурчисон-Фоллс в Уганде растоптал на сафари туриста, который отошел справить нужду. Об этом сообщает Insider.

Путешественник по имени Айман Сайел Эльшахани решил сходить в туалет и отошел в сторону от группы во время остановки для отдыха. Слон заметил мужчину, погнался за ним и растоптал. Эльшахани не смог вовремя добежать до автомобиля, где сидели трое других туристов, и погиб под ногами животного.

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Предположительно, слон был самцом, у которого начался период гона. В это время у животных повышается уровень тестостерона, из-за чего они ведут себя агрессивно. Руководство национального парка не предпринимало в отношении слона никаких действий.

Администрация парка заявила полиции, что займется расследованием гибели туриста, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что подросток из индийского штата Карнатака пошел в туалет и погиб в пасти тигра. Когда мальчик не вернулся в разумный срок, семья отправилась на поиски и нашла его тело в лесу.

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Алиса Дмитриева
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