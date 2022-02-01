Британия выделит Украине 88 миллионов фунтов на «энергонезависимость» от России

Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов на поддержку «энергонезависимости» от России. Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.

«Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму 88 миллионов фунтов для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины», — говорится в сообщении

Отмечается, что Соединенное Королевство «активно вовлечено в защиту верховенства права на Украине и подавление коррупции».

В июне прошлого года глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно резко увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).