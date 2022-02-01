Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британия выделит Украине 88 миллионов фунтов на «энергонезависимость» от России

Великобритания выделит Украине £88 млн на поддержку энергонезависимости от России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов стерлингов на поддержку «энергонезависимости» от России. Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает ТАСС.

«Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму 88 миллионов фунтов для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины», — говорится в сообщении

Отмечается, что Соединенное Королевство «активно вовлечено в защиту верховенства права на Украине и подавление коррупции».

В июне прошлого года глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно резко увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США подготовили санкции против российских элит и членов их семей
Британия выделит Украине 88 миллионов фунтов на «энергонезависимость» от России
Израильская компания захотела накормить Европу растительным мясом
Турист на сафари отошел в туалет и погиб под ногами разъяренного слона
Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и премьера Венгрии
Шереметьево стал вторым по загруженности аэропортом в Европе
Объявление о продаже косовороток в Москве возмутило россиян
Киев утвердил кандидата на пост посла США на Украине
Дочерняя компания «Росатома» купила контрольный пакет акций «Квадры»
Столтенберг оценил боеспособность армии Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter