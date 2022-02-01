Власти российского региона отменили QR-коды в ТЦ и ресторанах

В Калининградской области с 1 февраля отменили QR-коды в ТЦ, ресторанах, кафе и других заведениях общепита. Соответствующее постановление об ослаблении коронавирусных мер подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Документ опубликован на сайте властей российского региона.

Также при условии соблюдения социальной дистанции разрешено до 70 процентов увеличить заполнение сидячих мест в театрах, филармониях и концертных залах.

Тем не менее до 1 марта сертификат потребуется для посещения музеев, концертных площадок и других организаций культурно-досугового типа, а также при участии в массовых мероприятиях.

19 января стало известно, что власти Свердловской области приняли решение отменить QR-коды при посещении общественных мест.