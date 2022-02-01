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Власти российского региона отменили QR-коды в ТЦ и ресторанах

Губернатор Калининградской области с 1 февраля отменил QR-коды в ТЦ и ресторанах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Калининградской области с 1 февраля отменили QR-коды в ТЦ, ресторанах, кафе и других заведениях общепита. Соответствующее постановление об ослаблении коронавирусных мер подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Документ опубликован на сайте властей российского региона.

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Также при условии соблюдения социальной дистанции разрешено до 70 процентов увеличить заполнение сидячих мест в театрах, филармониях и концертных залах.

Тем не менее до 1 марта сертификат потребуется для посещения музеев, концертных площадок и других организаций культурно-досугового типа, а также при участии в массовых мероприятиях.

19 января стало известно, что власти Свердловской области приняли решение отменить QR-коды при посещении общественных мест.

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Евгения Куликова
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