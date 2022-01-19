Власти еще одного российского региона отменили QR-коды в общественных местах

Власти Свердловской области приняли решение отменить QR-коды при посещении общественных мест. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте губернатора региона Евгения Куйвашева.

В качестве еще одного ограничения сохраняется требование к органам государственного и муниципального управления перевести на удаленку 30 процентов сотрудников. При этом для остальных работодателей такая мера носит рекомендательный характер.

На сайте подчеркивается, что ковид-сертификаты останутся обязательными для посещения госучреждений, санаториев и баз отдыха.

Помимо этого, в Свердловской области будут запрещены все развлекательные мероприятия за пределами специально предназначенных мест. Ночная работа заведений общественного питания запрещена до 27 января.

Ранее в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для жителей региона старше 60 лет. Постановление не касается лиц с медотводом от прививки, а также переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.