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Власти еще одного российского региона отменили QR-коды в общественных местах

Власти Свердловской области отменили ковид-сертификаты в общественных местах с 20 января

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Власти Свердловской области приняли решение отменить QR-коды при посещении общественных мест. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте губернатора региона Евгения Куйвашева.

В качестве еще одного ограничения сохраняется требование к органам государственного и муниципального управления перевести на удаленку 30 процентов сотрудников. При этом для остальных работодателей такая мера носит рекомендательный характер.

На сайте подчеркивается, что ковид-сертификаты останутся обязательными для посещения госучреждений, санаториев и баз отдыха.

Помимо этого, в Свердловской области будут запрещены все развлекательные мероприятия за пределами специально предназначенных мест. Ночная работа заведений общественного питания запрещена до 27 января.

Ранее в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для жителей региона старше 60 лет. Постановление не касается лиц с медотводом от прививки, а также переболевших коронавирусом в последние шесть месяцев.

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Роман Кирьянов
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