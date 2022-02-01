Сменивший пол бывший сотрудник ФСБ рассказал о разрыве с матерью

Катерина Майерс, которая ранее была сотрудником ФСБ Александром Чумаковым, но ушла со службы и решила сменить пол, сообщила о серьезной ссоре с матерью и о планах на операции. Об этом она подробно рассказала в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

30-летняя Майерс призналась, что мать, которая раньше, как ей казалось, поддерживала ее решение о трансгендерном переходе, все это время врала ей. «Она говорила, что понимает и принимает меня, но слова расходились с поступками», — отметила бывший капитан ФСБ. Майерс пояснила, что на субботу, 5 февраля, у нее запланирована съемка в телешоу и что она попросила мать выступить на ее стороне, однако та отказалась. Позже родственница сообщила ей, что едет в Москву «на лечение», но Майерс подозревает, что мать снимется в шоу на стороне ее противников.

Майерс заявила, что узнала от знакомых, что мать все еще «считает ее мальчиком и думает, что лучше бы у нее был мертвый сын Саша, которым можно было бы гордиться». «Мама хотела встретиться, я вежливо ответила: "Ваш сын умер, а дочери Кати у вас нет". Мать сказала, что я больной человек, которого надо лечить и спасать», — пожаловалась Катерина. Она добавила, что не хотела бы разрыва отношений с матерью и мечтала, что они «как девочки будут пить с мамой на кухне чай с тортом и секретничать об отношениях». Однако теперь Майерс считает, что даже с самым близким родственником можно перестать общаться, если он причиняет слишком много боли и грубит в ответ на вежливость.

Затем Майерс добавила, что в этом году у нее планируется операция по феминизации лица: коррекция скул, подбородка, линии роста волос, а также ринопластика. Помимо этого она хочет сделать операцию на голосовых связках и переворот адамова яблока. В следующем году Катерина планирует провести коррекционные операции, но подробности не раскрыла.

Визажистка отметила, что планирует оплатить операции с помощью «заслуженных выплат» за службу в ФСБ. Однако она переживает, что может не получить денег из-за интриг.

Ранее Майерс говорила, что на данный момент не состоит в романтических отношениях, поскольку тратит все свое время на развитие интеллекта, а также духовных и морально-нравственных качеств. «Да и думаю, вряд ли будет тот партнер, который искренне примет меня как девушку и, видя меня, будет готов смотреть на мой переход и принимать меня такой, какая я есть», — высказалась она.