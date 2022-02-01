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Штаны девушки разошлись на свидании и прославили ее в сети

Пользовательница TikTok продемонстрировала порвавшиеся в области ягодиц кожаные брюки

Девушка рассказала об инциденте, произошедшем с ней на первом свидании с молодым человеком, и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом try_fourplay запечатлела наряд, в котором отправилась на прогулку с потенциальным возлюбленным. Она была одета в серый лонгслив, черные кожаные штаны и ботфорты такого же цвета. На кадрах героиня материала повернулась спиной к зеркалу и продемонстрировала, что ее брюки разошлись в области ягодиц таким образом, что с них начали свисать лоскуты ткани.

«Когда думала, что кожаные штаны смотрятся отлично, а вышло совсем не так. Парень сперва ничего не заметил, но в конце свидания пристыдил меня, — за это он заслуживает тюремного заключения! Мой вкус на мужчин все же хуже, чем в моде», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал больше 3,6 миллиона просмотров.

История девушки рассмешила зрителей, и они принялись делиться собственными историями в комментариях. «Моя тетя пошла на собеседование, и ее туфли начали разваливаться, когда она вошла в помещение», «У меня была спортивная сумка, которая распалась во время путешествия. Я роняла вещи по всему аэропорту, так неловко», «Я бы тут же умерла, если б заметила», «Новый страх разблокирован», — писали они.

В октябре 2021 года другая девушка случайно осталась без брюк в общественном месте и попала на видео. Ная (Naya) объяснила, что в молнии джинсов, которая проходит вдоль штанин, застряло ее нижнее белье. Девушка зашла в туалет, чтобы избавиться от проблемы, однако ей не удалось застегнуть молнию, которая окончательно разошлась и разделила штаны на две части.

Айсель Эюбова
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