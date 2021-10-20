Девушка случайно осталась без брюк в общественном месте и попала на видео

Девушка случайно порвала брюки в общественном месте, попала на видео и рассмешила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Ная (Naya) объяснила, что в молнии джинсов, которая проходит вдоль штанин, застряло ее нижнее белье. Девушка зашла в туалет, чтобы избавиться от проблемы, однако ей не удалось застегнуть молнию, которая окончательно разошлась и разделила штаны на две части. «Я начала выдергивать свои трусы, в этот момент застежка отлетела, молния сломалась и я осталась без брюк», — пояснила она.

После этого блогерша позвонила матери с просьбой привезти ей новую пару брюк, чтобы она могла выйти из туалета. «Я ждала маму в этой кабинке около часа и потратила 10 процентов заряда на своем телефоне, чтобы заснять это видео и поделиться с вами», — заключила Ная в видео.

Ролик юзерши стал вирусным и набрал 3,4 миллиона просмотров и 275,5 тысячи лайков. Пользователей сети развеселил ее пост, о чем они принялись писать в комментариях. «Мне буквально снятся кошмары с таким же сюжетом», «Ну по крайней мере у вас получилась забавная история!», «Я бы сгорела со стыда!», «Я даже представить не могу, насколько абсурдно выглядела ситуация твоими глазами», «Боже, это очень смешно», — высказывались они.

В сентябре женщина обнаружила неожиданную находку на джинсах и прославилась в сети. Блогерша с никнеймом @TkaziG поделилась видео, в котором рассказала, что услышала писк, посмотрела вниз и увидела маленькую летучую мышь, которая зацепилась за брюки между ее ног. «Чертова летучая мышь около моей промежности», — говорит пользовательница сети на размещенных кадрах.