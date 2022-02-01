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Женщина 16 лет играла в лотерею одними числами и выиграла 20 миллионов рублей

Верность любимым числам принесла любительнице лотерей 20 миллионов рублей

Фото: Globallookpress.com

Жительница американского города Фейетвилл, штат Северная Каролина, 16 лет играла в лотерею одними и теми же числами и в итоге все же выиграла. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Лола Аллен приобрела лотерейный билет и вписала в него тот же набор чисел, который использовала в течение 16 лет, с момента появления этой лотереи в ее штате. Женщина стала одним из трех игроков, угадавших счастливую комбинацию. В результате она получила треть от общей суммы джекпота в 793,2 тысячи долларов (61,4 миллиона рулей). Выигрыш американки составил 264,4 тысячи долларов (20,4 миллиона рублей).

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«С самого начала я использовала эти числа. Это мои любимые числа, поэтому я вписываю в билеты именно их», — пояснила Аллен. В итоге верность этому набору чисел все же принесла ей богатство. Любительница лотерей была в шоке, когда они выпали в результате розыгрыша.

Ранее сообщалось, что житель американского населенного пункта Гранд Вью, штат Висконсин, четыре года играл в лотерею одними и теми же числами и в итоге выиграл. Мужчина заявил, что выигрыш позволит ему оплатить счета и повысить уровень жизни.

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Алиса Дмитриева
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