Лукашенко попросил кусочек блокадного хлеба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел взять домой кусочек блокадного хлеба, который привез в Минск губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Встреча Лукашенко с Бегловым и новым послом России в Белоруссии Борисом Грызловым состоялась 1 февраля. Беглов привез блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда» в музее Великой Отечественной войны. «И мне кусочек, я домой отнесу, детям покажу», — попросил Лукашенко.

Как уточняет «Беларусь сегодня», часть хлеба передадут Лукашенко.

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