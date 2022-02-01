Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ПСЖ
0:0
(5 : 6)
Завершен
Ницца
Кубок Франции|1/8 финала
Коламбус Блю Джекетс
4:8
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
3:2
(ОТ)
Завершен
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
1:3
Завершен
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
2:1
(ОТ)
Завершен
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Шведка из UFC снялась в бикини

Девшука-боец UFC из Швеции Беа Малецки показала фото в бикини

Фото: Instagram

Шведская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Беа Малецки предстала перед фанатами в бикини. Пост доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя шведка снялась в купальнике на фоне каменных ступеней. Малецки известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В своем последнем поединке Малецки уступила Жосиэн Нунес. Это поражение стало первым для шведской спортсменки в профессиональной карьере. До этого она одержала две победы подряд в UFC.

Малецки перешла в MMA в 2017 году. До этого она занималась тайским боксом. Также спортсменка — обладательница диплома Королевского технологического института (Стокгольм) инженера машиностроения.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Россиян рассмешил «утиный керлинг» на одном из прудов столицы
В Британии рассказали об упущенном Джонсоном важном разговоре с Путиным
Шведка из UFC снялась в бикини
127-килограммовая женщина похудела на 38 килограммов и раскрыла секрет успеха
Контактировавший с заразившейся COVID-19 Джонсон все равно поедет в Киев
В отношении Украины к нагнетанию ситуации в Донбассе увидели перемены
В России начнут аннулировать ошибочные штрафы с камер для водителей
Спикер нижней палаты парламента Казахстана попросил об отставке
Названо место нового конфликта между Россией, США и Китаем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter