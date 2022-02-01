Шведка из UFC снялась в бикини

Шведская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Беа Малецки предстала перед фанатами в бикини. Пост доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя шведка снялась в купальнике на фоне каменных ступеней. Малецки известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В своем последнем поединке Малецки уступила Жосиэн Нунес. Это поражение стало первым для шведской спортсменки в профессиональной карьере. До этого она одержала две победы подряд в UFC.

Малецки перешла в MMA в 2017 году. До этого она занималась тайским боксом. Также спортсменка — обладательница диплома Королевского технологического института (Стокгольм) инженера машиностроения.