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Режиссер «Джокера» стал соседом Адама Сэндлера

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс купил квартиру в одном доме с Адамом Сэндлером

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Тодд Филлипс стал обладателем квартиры в жилом здании Sierra Towers в Лос-Анджелесе. Теперь режиссер фильмов «Джокер» и «Мальчишник в Вегасе» проживает по соседству с актером Адамом Сэндлером и другими голливудскими звездами, уточняет Dirt.

Филлипс купил недвижимость площадью 115 квадратных метров за 1,8 миллиона долларов (около 138 миллионов рублей). В квартире всего одна спальня и одна ванная комната, но есть собственная прачечная. В основной комнате располагаются гардеробная и выход на террасу. Гостиная и столовая в апартаментах смежные.

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Квартира находится в 31-этажном доме на западе Голливуда. В Sierra Towers есть вестибюль, бассейн на крыше, консьержи, студия пилатеса и спортзал, а также круглосуточная парковка. В прошлом тут проживали певец Элтон Джон, актрисы Кортни Кокс и Джоан Коллинз. На данный момент, помимо Сэндлера и Филлипса, среди жильцов числятся кинозвезда Сандра Буллок, продюсер Берт Шугарман и актриса Мэри Харт.

В декабре недвижимость в Лос-Анджелесе купил звезда сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Ривердейл» Коул Спроус. Актер приобрел дом на Голливудских холмах почти за три миллиона долларов. До 1997 года объект принадлежал сценаристу Милларду Кауфману.

Нина Ташевская
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