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Роскомнадзор составил протокол на адвоката Павлова

Роскомнадзор составил протокол на адвоката Павлова за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Роскомнадзор составил протокол на адвоката Ивана Павлова (признан в России СМИ-иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«В декабре 2021 года Роскомнадзор составил административный протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ в отношении Ивана Павлова, внесенного Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Административный протокол составлен за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в Facebook и Telegram», — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству такое административное правонарушение предусматривает ответственность в размере 10 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

О том, что Минюст России признал Павлова иноагентом, стало известно 8 ноября. Тогда адвокат сообщил, что намерен обжаловать решение Минюста. «Я пока не собираюсь маркировать свои сообщения в соцсетях как иноагент», — сказал он. Павлов также заявил, что намерен разбираться в том, что послужило правовым основанием для внесения его в реестр иноагентов.

Асель Минбаева
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