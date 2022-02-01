Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против польского судьи

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против польского судьи Дариуша Любовского, который отказался экстрадировать основателя и постоянного автора проекта NEXTA Степана Путило. Об этом 1 февраля сообщает БЕЛТА.

На судью Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни. В Генпрокуратуре заявили, что во время заседания Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание вражды и розни, а также оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Белоруссии.

«Подобные действия официального должностного лица, выступающего от имени польского государства, свидетельствуют о явном непрофессионализме, игнорировании основных принципов осуществления правосудия и международных обязательств», — считают в прокуратуре.