Российские богачи за месяц потеряли миллиарды долларов

Совокупный капитал 25 российских бизнесменов снизился более чем на 18 миллиардов долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом сократилось состояние только 23 богачей. Среди них, например, член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко (минус 2,53 миллиарда долларов), председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (минус 1,67 миллиарда), председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (минус 1,65 миллиарда), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (минус 1,18 миллиарда), председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (минус 1,09 миллиарда).

Увеличить свой капитал смогли только два предпринимателя. Член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко разбогател на 408 миллионов долларов, а президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор — на 60 миллионов.

Богатейшие люди мира — основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос — за одну неделю января потеряли рекордные суммы из-за падения акций технологических компаний. Маск за семь дней обеднел на 25,1 миллиарда долларов, его состояние сократилось более чем на девять процентов. Безос лишился 20 миллиардов долларов.