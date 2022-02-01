Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские богачи за месяц потеряли миллиарды долларов

Совокупный капитал 25 российских бизнесменов сократился на $18 млрд с начала года

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совокупный капитал 25 российских бизнесменов снизился более чем на 18 миллиардов долларов с начала 2022 года, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом сократилось состояние только 23 богачей. Среди них, например, член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко (минус 2,53 миллиарда долларов), председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (минус 1,67 миллиарда), председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (минус 1,65 миллиарда), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (минус 1,18 миллиарда), председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (минус 1,09 миллиарда).

Материалы по теме:
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты. Почему их называют лицемерами и лжецами?
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.Почему их называют лицемерами и лжецами?
30 сентября
Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Терпение и труд.Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
12 октября

Увеличить свой капитал смогли только два предпринимателя. Член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко разбогател на 408 миллионов долларов, а президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор — на 60 миллионов.

Богатейшие люди мира — основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос — за одну неделю января потеряли рекордные суммы из-за падения акций технологических компаний. Маск за семь дней обеднел на 25,1 миллиарда долларов, его состояние сократилось более чем на девять процентов. Безос лишился 20 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне
Порошенко остался недоволен преобразованиями Зеленского в армии
Перечислены главные тренды 2022 года
Российская гимнастка показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае
В России выпустили партию автоматов для заказчика из АТР
В правительстве назвали срок окончательного решения по регулированию криптовалют
Полиция Германии оцепила школу из-за сообщений о вооруженном подростке
Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»
Познер оценил закон об иноагентах
Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в баре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.