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Посол России описал возможный разговор Путина и Джонсона

Посол РФ Келин: разговор президента Путина и премьера Британии Джонсон может быть коротким
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Денис Ворошилов / РИА Новости

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин описал возможный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Его слова приводит ТАСС.

Как считает Келин, запланированный телефонный разговор может оказаться коротким, если позиция британской стороны не будет конструктивной. «Имеется принципиальное понимание, что разговор состоится. Я надеюсь, он состоится, поскольку надо действительно говорить», — отметил посол.

По его словам, надо понимать, что если говорить с тех позиций, которые прорабатывает сейчас Британия, то такой разговор будет коротким. «Это солидарность, устрашение, рассуждения о последствиях», — сказал посол.

Ранее стало известно о том, что Джонсон перенес разговор двух лидеров государств, который должен был состояться 31 января, на 2 февраля. Джонсон перенес телефонный звонок, сославшись на большую занятость. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил он.

Марина Совина
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