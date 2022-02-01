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Джонсон перенес телефонный разговор с Путиным

Разговор британского премьера Джонсона и президента России Путина состоится 2 февраля

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Телефонный разговор британского премьера Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина состоится 2 февраля, сообщил пресс-секретарь премьер-министра. Об этом передает ТАСС.

Изначально разговор двух лидеров государств должен был состояться 31 января, но Джонсон перенес телефонный звонок, сославшись на большую занятость. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон.

Ранее член британского парламента от партии Лейбористов Дэвид Лэмми заявил , что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность», когда перенес разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры глав государств должны пройти в телефонном режиме. «Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края. Я думаю, что России нужно отойти от края. Любое вторжение на Украину, за пределы территорий, которые Россия уже захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России», — рассказал британский премьер, комментируя главную тему для обсуждения с российским лидером.

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Дмитрий Сотак
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