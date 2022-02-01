В Британии рассказали об упущенном Джонсоном важном разговоре с Путиным

Член британского парламента от партии Лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность», когда перенес разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в Twitter.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», — написал Лэмми.

Ранее сообщалось, что разговор премьера с российским президентом, который изначально был запланирован на 31 января, может быть перенесен на 1 февраля. Переговоры глав государств пройдут в телефонном режиме. По словам самого Джонсона, он постарается позвонить Путину при первой возможности. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон.

«Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края. Я думаю, что России нужно отойти от края. Любое вторжение на Украину, за пределы территорий, которые Россия уже захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России», — рассказал британский премьер.