Глава МИД Японии отказался отвечать на вопрос о введении санкций против России

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался отвечать на вопрос о возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Он уклонился от ответа в ходе регулярной пресс-конференции, передает ТАСС.

Так он ответил на просьбу прокомментировать возможность введения японской стороной санкций в отношении РФ.

«Наши действия в случае вторжения России [на Украину] — это вопрос из разряда гипотетических, поэтому я хотел бы уклониться от ответа на него», — сказал Хаяси.

Он также добавил, что Токио продолжит сотрудничество с международным сообществом по украинскому вопросу, в первую очередь со странами G7.

Ранее в январе Хаяси назвал вопрос журналиста о возможности вторжения России на Украину гипотетическим. Глава ведомства отказался комментировать сообщения некоторых СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о «неизбежном вторжении» на Украину.

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что правительство США подготовило санкционные списки представителей элит России и членов их семей на случай «вторжения» РФ на Украину. Она также уточнила, что включенные в список лица входят в «ближний круг Кремля». Однако никаких имен Псаки не назвала.

