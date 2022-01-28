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Глава МИД Японии назвал гипотетическим вопрос о вторжении России на Украину

Глава МИД Японии Хаяси: вопрос о вторжении России на Украину является гипотетическим
Ёсимаса Хаяси

Ёсимаса Хаяси. Фото: Phil Noble / Reuters

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал вопрос журналиста о возможности вторжения России на Украину гипотетическим. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства отказался комментировать сообщения некоторых СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о «неизбежном вторжении» на Украину. Министр подчеркнул, что хотел бы воздержаться от ответов на подобные гипотетические вопросы.

В Белом доме опровергли тот факт, что в Байден в разговоре с Зеленским говорил о каком-либо неизбежном нападении. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн рассказала, что президент США в ходе беседы отметил вероятность вторжения России на Украину в феврале. Однако Байден заявлял об этом публично уже в течение нескольких месяцев, а о большем или отличном от этого речи не идет, подчеркнула она.

До этого корреспондент телеканала CNN опубликовал в своем Twitter-аккаунте якобы подробности переговоров Байдена и Зеленского. Он со ссылкой на неназванного представителя Киева написал о том, что Байден предупредил о неизбежности российского вторжения на Украину, «как только замерзнет земля».

Марина Совина
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