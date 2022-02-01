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Блогерша раскрыла единственный правильный метод применения сухого шампуня

TikTok-блогерша заявила, что сухой шампунь следует наносить на корни волос перед сном

Фото: @styledbygracevictoria / TikTok

Жительница США раскрыла единственный правильный метод применения сухого шампуня. На публикованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Грэйс Виктория (Grace Victoria) объяснила, что многие люди неправильно пользуются сухим шампунем. По ее словам, большинство распыляет средство на грязные пряди в надежде, что оно быстро впитает в себя жир у корней. Однако, по ее словам, такой способ сделает их еще более грязными и липкими.

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Блогерша заявила, что для сохранения чистоты волос следует наносить сухой шампунь перед сном. Она заверила, что за ночь средство полностью впитается в корни и очистит их. Ролик Виктории стал вирусным и набрал 388,4 тысячи просмотров. Пользователи сети поблагодарили ее за лайфхак в комментариях к посту.

«Это очень круто! Возьму на заметку», «Я давно знаю о таком способе, но никак не решалась попробовать. Похоже, настало время экспериментов!», «Интересно!», «Спасибо большое, очень круто!», «Я даже не думала об этом. Спасибо!» — писали юзеры.

Ранее в январе блогерша раскрыла способ сберечь качество волос с помощью носка. Эшли Пангалло (Ashley Pangallo) поделилась лайфхаком, который позволяет ей просыпаться по утрам со свежей укладкой. Для этого она аккуратно складывает свои пряди в махровый носок и закрепляет конструкцию резинкой для волос. Героиня материала заверила, что мягкая текстура носка предотвращает спутывание волос во время сна, за счет чего после пробуждения они не пушатся.

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Таисия Косинцева
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