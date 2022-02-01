Жители шести российских городов захотели переехать в Испанию

В декабре 2021 — январе 2022 года среди жителей 15 крупнейших городов России больше всех переехать в Испанию мечтали москвичи — доля запросов от жителей столицы достигла 56,79 процента. Об этом говорится в сообщении портала Spain-Real.Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Доля москвичей с осени 2021 года увеличилась на 5,28 процента. Вторую строчку в рейтинге заняли жители Санкт-Петербурга с долей запросов в 20,68 процента. Количество заявок от них с сентября-октября 2021 года увеличилось на 21,96 процента.

Мечтающими о переезде в Испанию также назвали жителей Екатеринбурга — долю обращений оценили в 3,57 процента. С осени показатель увеличился на 21,92 процента.

Переездом в Испанию также активно интересовались жители Волгограда, Ростова-на-Дону и Омска — доля запросов от них увеличилась на 100 процентов, 54 процента и 53 процента соответственно. Таким образом, из 15 мегаполисов сильнее всего переехать на юг Европы хотят жители шести городов.

Россияне массово интересовались переездом в Испанию и в сентябре 2021 года — по сравнению с показателем 2020 года количество запросов увеличилось на 37,8 процента.