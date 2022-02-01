Вышел первый трейлер новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. Ролик по фильму «Воланд» был опубликован на YouTube-канале студии Universal Pictures.

Главную роль исполнил немецкий актер Аугуст Диль, известный по картине режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Мастера в новой экранизации сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. В актерский состав также вошли Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Марат Башаров и другие.

Премьера ленты режиссера Михаила Локшина и сценариста Романа Кантора должна состояться 1 января 2023 года.