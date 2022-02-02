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Стало известно о необходимых для спасения стран Африки миллиардах долларов

В Афросоюзе сообщили, что для спасения стран Африки потребуется 154 миллиарда долларов

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Чтобы спастись от эффектов экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, африканским странам необходимо мобилизовать 154 миллиарда долларов. Об этом стало известно со слов председателя комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата. Его цитирует РИА Новости.

«Согласно исследованиям Африканского банка развития, Африке потребуется мобилизовать 154 миллиарда долларов США для того, чтобы дать эффективный ответ на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19», — сообщил председатель комиссии Афросоюза.

По его словам, воздействие пандемии на экономики стран Африки привело к рецессии, с которой регион столкнулся впервые за несколько десятков лет. Махамат добавил, что в Африке наблюдается спад активности, усугубленный ростом инфляции и увеличением долгового бремени. Он отметил, что эти факторы ставят под угрозу восстановление экономики после пандемии.

В ноябре 2021 года генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что нехватка вакцин от COVID-19 в африканских странах стала позором для всего мира. В то время как в развитых странах гражданам делают уже третью прививку от коронавируса, отметил генсек, в Африке полностью вакцинированы только пять процентов жителей.

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Николай Чигасов
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