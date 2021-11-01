Генсек ООН назвал нехватку вакцин в Африке позором для всего мира

В то время как в развитых странах гражданам делают уже третью прививку от коронавируса, в Африке полностью вакцинированы только пять процентов жителей. На это обратил внимание генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Генсек назвал нехватку вакцин от COVID-19 в африканских странах позором для всего мира. «Эта ужасающая веха напоминает нам о том, что мы терпим поражение в большей части планеты», — заключил он.

Гутерриш призвал международное сообщество поддержать Глобальную стратегию вакцинации, объявленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он напомнил мировым лидерам о необходимости действовать быстро, устранять пробелы в финансировании и координировать действия для успешной борьбы с пандемией. «Ошибка — думать, что пандемия закончилась», — подчеркнул он.

Ранее Университет Джона Хопкинса сообщил, что общее число жертв пандемии коронавируса в мире превысило пять миллионов. По данным университета, всего в мире более 246 миллионов человек на данный момент заражены вирусом COVID-19. При этом, по подсчетам ТАСС, число сделанных прививок от коронавируса по всему миру превысило семь миллиардов.