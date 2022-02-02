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Инфекционист оценил защиту привитых от нового варианта омикрона

Инфекционист Поздняков: привитые быстрее вырабатывают антитела на новый вид омикрона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости оценил степень защиты привитых от коронавируса от нового варианта омикрона.

По словам врача, вакцинированные от COVID-19 быстрее вырабатывают антитела на новый вид омикрон-штамма. Так, иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит. «Но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным», — пояснил Поздняков.

Также он заявил, что, поскольку сейчас многие привитые люди заболеют еще и омикроном и так получают иммунную стимуляцию, то «новый подштамм, вероятно, не будет распространяться настолько быстро и массово, как его предшественники».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какую вакцину стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Пожилым людям он посоветовал использовать «Спутник V» — выбрать два компонента этой прививки. А остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

Марина Совина
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