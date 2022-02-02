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Появилось видео эвакуации туристов с канатной дороги на Красной Поляне

Спасатели эвакуировали застрявших пассажиров канатной дороги на Красной Поляне

Появилось видео эвакуации туристов, которые застряли на остановившейся канатной дороге горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи. Ролик опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда — Кубань».

На опубликованных кадрах видно, как спасатели по очереди снимают лыжников по веревочному тросу. Как сообщает РИА Новости, спасатели завершили эвакуацию пассажиров.

Канатная дорога на Красной Поляне остановилась в среду, 2 февраля. По предварительным данным, на ней могли находиться 40 человек. Информации о пострадавших нет. Причиной инцидента стал скачок напряжения.

Мария Гейн
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