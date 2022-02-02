На Украине признали бесполезность нового альянса с Британией и Польшей

Политолог Владимир Воля в беседе с корреспондентом «Политнавигатора» признал, что вступление Украины в новый альянс с Великобританией и Польшей является совершенно бесполезным и не принесет никакой практической пользы.

«У нас уже было много неформальных "троек", "четверок", "пятерок" и чего угодно, которые красиво назывались, но практической пользы от них не было. Можно вспомнить такое формирование, как Украинско-польско-литовская бригада. Вроде бы она существует уже длительное время, но в случае гипотетического полномасштабного нападения России на Украину или каких-либо пограничных конфликтов эта бригада не сможет защищать Украину, потому что в ней находятся представители двух государств-членов НАТО, эти государства связаны приоритетными обязательствами по отношению к другим государствам-членам альянса», — заявил эксперт.

Он отметил, что ни Польша, ни Литва не захотят вступиться за Украину в случае начала военных действий, и уж те более в войне, в которую вступит Киев, не станет участвовать Британия. Воля подчеркнул, что хоть Лондон и оказывает «союзнику» словесную и оборонную помощь, но все это делается в ограниченном формате. «То есть все это выглядит как очередной слишком символический формат, от которого ничего не зависит», — подытожил он.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что новый трехсторонний альянс Великобритании с Украиной и Польшей станет частью новой внешнеполитической стратегии Лондона. По его словам, после выхода из состава Евросоюза Великобритания ищет себе новую роль в мировой политике и старается быть максимально активной на разных направлениях.