Билл Гейтс поможет очистить воздух на планете

Американский миллиардер Билл Гейтс поможет очистить воздух от углерода. Его венчурный фонд Breakthrough Energy Ventures вложился в молодую компанию Verdox, которая разработала технологию для вывода углекислого газа из атмосферы планеты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Verdox, основанная в 2019 году, привлекла от различных инвесторов 80 миллионов долларов. Помимо Breakthrough Energy Ventures в недавнем раунде финансирования приняли участие такие фонды, как Prelude Ventures и Lowercarbon Capital. Пока что исследования компании проводятся только в лаборатории, однако инвесторы все равно решились вложиться уже сейчас. Их убедил недавний прорыв компании в разработке ключевого материала, используемого для улавливания углекислого газа в атмосфере.

Улавливание газа — это процесс выделения CO2 из воздуха. В большинстве современных технологий это происходит за счет жидких растворителей, которые притягивают газ наподобие того, как магнит притягивает железо. Как только жидкость захватывает газ, ее нагревают до температуры, позволяющей высвободить CO2. Затем его можно сжать и закачать глубоко под землю для постоянного хранения. Однако подобные технологии очень дорогостоящие.

Компания Verdox предложила подход подешевле. Она разработала особый вид пластика, который может вытягивать CO2 из смеси газов благодаря подаче электрического тока. В компании отметили, что их метод может сократить общее количество энергии, используемой при улавливании газа, на 70 процентов или более.

Развитие технологии Verdox для ее использования в промышленных масштабах займет годы. Однако в компании уже отметили, что планируют улавливать углерод по цене 50 долларов США за тонну, что является очень привлекательной суммой.

В 2016 году 175 стран подписали Парижское соглашение, в рамках которого обязались ограничить рост температуры Земли на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Для достижения этой цели государствам придется достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов в атмосферу.