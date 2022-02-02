В ходе брифинга Госдепа США прозвучало указание покинуть здание

Указание покинуть здание, переданное по внутренней системе громкой связи, прозвучало в ходе брифинга официального представителя Госдепа США Неда Прайса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оповещение о необходимости выйти наружу через ближайший выход было слышно во время трансляции. Однако Прайс остался на месте и продолжил отвечать на вопросы журналистов.